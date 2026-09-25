Эксперт рассказала, почему жесткая экономия может привести к росту трат

Финэксперт Тарасова: строгие финансовые ограничения приводят к росту трат

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Резкое урезание расходов может оказаться временной мерой и привести к возвращению прежнего уровня трат или его превышению. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.

По ее словам, постоянный отказ от развлечений, доставки, кофе и небольших покупок способен привести к усталости от ограничений. Для долгосрочной экономии специалист советует прежде всего определить расходы, которые не приносят заметной пользы.

В число таких трат Тарасова включила ненужные подписки, регулярно выбрасываемые продукты и вещи, приобретаемые исключительно из-за скидок. При этом экономия, по ее мнению, не должна происходить за счет отдыха, общения, увлечений и заботы о здоровье.

Для формирования устойчивых привычек эксперт рекомендует заранее планировать покупки и крупные расходы, сравнивать предложения и давать себе время перед импульсивными приобретениями.

Тарасова также отметила, что более дорогая вещь иногда оказывается выгоднее дешевой, если служит дольше и активно используется. Поэтому осознанное потребление, по ее оценке, заключается не в выборе минимальной цены, а в понимании реальной ценности покупки.

Ранее сообщалось, что станция «Москворечье» получила два вестибюля.

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