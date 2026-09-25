Эксперт рассказала, почему жесткая экономия может привести к росту трат
Финэксперт Тарасова: строгие финансовые ограничения приводят к росту трат
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Резкое урезание расходов может оказаться временной мерой и привести к возвращению прежнего уровня трат или его превышению. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.
По ее словам, постоянный отказ от развлечений, доставки, кофе и небольших покупок способен привести к усталости от ограничений. Для долгосрочной экономии специалист советует прежде всего определить расходы, которые не приносят заметной пользы.
В число таких трат Тарасова включила ненужные подписки, регулярно выбрасываемые продукты и вещи, приобретаемые исключительно из-за скидок. При этом экономия, по ее мнению, не должна происходить за счет отдыха, общения, увлечений и заботы о здоровье.
Для формирования устойчивых привычек эксперт рекомендует заранее планировать покупки и крупные расходы, сравнивать предложения и давать себе время перед импульсивными приобретениями.
Тарасова также отметила, что более дорогая вещь иногда оказывается выгоднее дешевой, если служит дольше и активно используется. Поэтому осознанное потребление, по ее оценке, заключается не в выборе минимальной цены, а в понимании реальной ценности покупки.
Ранее сообщалось, что станция «Москворечье» получила два вестибюля.