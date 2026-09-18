«Среда должна стать полувыходным днем»: что изменится в школах?

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с РИА Новости выступил с инициативой сделать среду полувыходным днем в школах.

Ранее академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости рекомендовал педагогам отказаться от проведения контрольных работ по четвергам. Он объяснил это резким падением работоспособности детей в этот день. Согласно Онищенко, пик активности учащихся обычно приходится на период с понедельника по среду.

«С учетом интенсивности занятий в старших классах и адаптации младших школьников думаю, что среда должна стать полувыходным днем. Это, кстати, поможет учиться более эффективно в четверг и пятницу», — заявил Гриб.

Замсекретаря ОП РФ также отметил, что аналогичная практика применяется за рубежом и дает возможность учитывать различную учебную нагрузку школьников.

«В ряде зарубежных стран, например, во Франции, Бельгии и других, среда - менее загруженный школьный день, фактически полувыходной: занятия в младшей школе заканчиваются в 12 часов, в старшей - в 13 часов», — добавил Гриб.

Ранее сообщалось о том, что школы обязали ввести для первоклашек 40-минутную динамическую паузу.