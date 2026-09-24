Еще один китаец едет в Россию: Changan готовит новый бренд

В России готовится к запуску новый автомобильный суббренд китайского концерна Changan — Nevo. Выход марки на отечественный рынок запланирован на середину 2027 года. Об этом сообщает портал «Автовзгляд» со ссылкой на президента Changan Eurasia Сунь Цзэцзюня.

По словам представителя компании, российское название бренда еще может измениться. Такой вариант рассматривается, чтобы избежать совпадений и путаницы с уже зарегистрированными торговыми знаками.

Конкретный модельный ряд для России пока не раскрыт. Ожидается, что первой машиной Nevo на российском рынке станет кроссовер C-класса.

На китайском рынке бренд уже предлагает несколько моделей разных классов. В линейку входят компактный кроссовер Q05, среднеразмерный Q06, крупный Q07 и автомобиль E07 с трансформируемым кузовом. Кроме того, Nevo выпускает седаны A05, A06 и A07.

Changan уже представлен в России несколькими брендами, включая собственную марку, Uni, Avatr и Deepal. Запуск Nevo станет очередным этапом расширения присутствия концерна на российском автомобильном рынке.