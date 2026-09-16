Куда делась плитка? «Тульские парки» начали разбирательство с подрядчиком

ГУ ТО «Тульские парки» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с иском к ООО «Меткан». Содержание требований учреждения пока не раскрывается. Об этом стало известно из материалов МК.

Предположительно, спор может быть связан с договором, который стороны заключили в сентябре 2025 года. Стоимость контракта составляла 2,56 млн рублей, а предметом соглашения была поставка плитки для облицовки из натурального камня.

ООО «Меткан» зарегистрировано в деревне Зимаровка Ленинского района Тульской области и работает с февраля 2025 года. Основным направлением деятельности компании является металлообработка и производство сварных металлоконструкций.

Кроме того, предприятие выпускает элементы благоустройства, ограждения, заборы, спортивные и детские игровые комплексы, навесы и уличную мебель.

Руководителем и владельцем ООО «Меткан» является Сабрина Кан. Причины возникновения судебного спора и конкретные требования «Тульских парков» на данный момент официально не раскрыты.