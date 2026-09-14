В Наро-Фоминске впервые прошёл фестиваль православной культуры «Берег»

Программа фестиваля была насыщенной. С самого утра над Наро-Фоминском плыл малиновый звон: звонари разных храмов благочиния поднимались на колокольню Никольского собора и демонстрировали свое мастерство. Днем эстафету подхватили церковные хоры и вокальные коллективы — их выступления завершились мощным концертом хора Данилова монастыря.



На набережной работали ярмарка ремесленников, мастер-классы, театральные площадки и литературные гостиные. Сюда приходили семьями и неспешно прогуливались от одной локации к другой.



Центральным событием стал вокальный конкурс местных коллективов «Добра связующая нить». Лучшие номера вошли в вечернюю программу, когда на сцену вышли Московский государственный академический театр танца «Гжель», Руслан Алехно, заслуженный артист России Игорь Демарин, солист Большого театра Республики Беларусь Тарас Присяжнюк и другие исполнители.



Атмосфера на набережной сохранялась до ночи. Пространство наполнили музыка, творчество и теплое общение. Фестиваль «Берег» показал: в городе много неравнодушных людей, готовых сохранять традиции. У праздника есть все шансы стать ежегодным.