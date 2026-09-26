В России хотят ввести выплату за 100-летний юбилей: предложена сумма до 200 тысяч рублей

Гриб: россиянам старше 100 лет могут назначить выплату за долголетие

Общество

Россиянам, достигшим 100-летнего возраста, предложили установить федеральную выплату в размере от 100 до 200 тыс. руб. Инициативу озвучил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, сообщает РИА Новости.

По мнению Гриба, такая мера могла бы стать формой поддержки граждан, которые прожили век и внесли вклад в развитие страны. Конкретный размер выплаты предлагается установить на уровне не менее 100 тыс. руб., при этом рассматривается сумма до 200 тыс. руб.

Автор инициативы также считает, что подобная выплата может дополнительно стимулировать граждан следить за здоровьем и придерживаться здорового образа жизни.

Предложение предполагает создание именно федеральной меры поддержки для россиян, достигших 100 лет. Решение о введении такой выплаты и ее размере пока не принято.

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