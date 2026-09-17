Выпускница из Орехово-Зуева вернулась в Рошаль учить детей

Коллектив Рошальского лицея пополнила молодой специалист — учитель начальных классов Ирина Петрышова. Она окончила Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуеве и после учебы решила вернуться в родной Рошаль, чтобы начать профессиональный путь в школе. Об этом пишет REGIONS .

Мечта из детства

Желание работать с детьми появилось у Ирины еще в детстве. Теперь молодому педагогу предстоит самостоятельно вести класс и применять полученные знания на практике.

Для Петрышовой работа учителя — это не только обучение школьников чтению, письму и счету. Важной частью профессии она считает воспитание добрых, отзывчивых и искренних людей.

Первый класс и поддержка

Новый класс встретил молодого педагога дружной, активной и любознательной атмосферой. Освоиться в профессии Ирине помогает опытный наставник, а коллеги лицея поддерживают ее на первых этапах работы.

Поддержка педагогического коллектива и любовь к детям помогают молодому специалисту постепенно адаптироваться к самостоятельной работе и начать профессиональный путь в родном городе.