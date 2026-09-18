Почетный гражданин Коломны Вячеслав Юрченко проголосовал на выборах
В Коломне на выборах проголосовал Вячеслав Юрченко
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Почетный гражданин Коломны Вячеслав Юрченко проголосовал на выборах, передает телеканал 360. Он отметил важность участия жителей в выборах.
«Думаю, что приходить на избирательный участок нужно всегда. Я, как и все нормальные люди, заинтересован в том, чтобы выборы были удобными для меня, имею в виду конечный результат», — сказал Юрченко.
Вячеслав Юрченко стоял у истоков присвоения Коломне звания «Город трудовой доблести» и создания «Коломенского офицерского собрания».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.