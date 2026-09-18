Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Государственную думу
Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Московской области
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Так, 18 сентября он посетил избирательный участок в Подмосковье.
Шойгу утром лично приехал на один из избирательных участков в Подмосковье, где очно проголосовал, опустив избирательный бюллетень в урну.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.