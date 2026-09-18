Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Государственную думу

Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Московской области

Общество

Фото: [официальный сайт президента РФ]

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Так, 18 сентября он посетил избирательный участок в Подмосковье.

Шойгу утром лично приехал на один из избирательных участков в Подмосковье, где очно проголосовал, опустив избирательный бюллетень в урну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.

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