«Подтверждают статус ради надбавок». Количество пенсионеров в России выросло до 40,496 млн человек

Соцфонд: численность пенсионеров в России достигла 40,496 млн человек

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Численность пенсионеров в России по итогам августа достигла 40,496 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, изученные ТАСС.

Месяцем ранее, в июле, показатель составлял 40,475 млн человек. Таким образом, прирост за месяц составил 21 тыс. получателей выплат.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов связывает динамику с несколькими причинами. Одной из них он называет ежегодный августовский перерасчет.

«С 1 августа Соцфонд ежегодно корректирует пенсии работающих пенсионеров за прошлый год. Это активизирует учетные базы и стимулирует граждан пенсионного возраста подтверждать свой статус ради положенных надбавок», — сказал Сафонов.

Кроме того, Сафонов обращает внимание на неравномерность притока новых пенсионеров из-за поэтапного повышения пенсионного возраста. Граждане, оформившие документы в середине лета, попали в официальную статистику именно в августе.

«Месячные данные фиксируют всех получателей выплат, включая социальные пенсии и пенсии по инвалидности. Локальный всплеск часто связан с завершением обработки отложенных заявлений и закрытием отчетных периодов», — добавил Сафонов.

Ранее сообщалось о том, какие категории пенсионеров ждет прибавка до конца 2026 года.

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