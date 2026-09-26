«Подтверждают статус ради надбавок». Количество пенсионеров в России выросло до 40,496 млн человек
Соцфонд: численность пенсионеров в России достигла 40,496 млн человек
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Численность пенсионеров в России по итогам августа достигла 40,496 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, изученные ТАСС.
Месяцем ранее, в июле, показатель составлял 40,475 млн человек. Таким образом, прирост за месяц составил 21 тыс. получателей выплат.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов связывает динамику с несколькими причинами. Одной из них он называет ежегодный августовский перерасчет.
«С 1 августа Соцфонд ежегодно корректирует пенсии работающих пенсионеров за прошлый год. Это активизирует учетные базы и стимулирует граждан пенсионного возраста подтверждать свой статус ради положенных надбавок», — сказал Сафонов.
Кроме того, Сафонов обращает внимание на неравномерность притока новых пенсионеров из-за поэтапного повышения пенсионного возраста. Граждане, оформившие документы в середине лета, попали в официальную статистику именно в августе.
«Месячные данные фиксируют всех получателей выплат, включая социальные пенсии и пенсии по инвалидности. Локальный всплеск часто связан с завершением обработки отложенных заявлений и закрытием отчетных периодов», — добавил Сафонов.
Ранее сообщалось о том, какие категории пенсионеров ждет прибавка до конца 2026 года.