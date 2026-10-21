Тихая отставка: сын бывшего мэра в Кузбассе неожиданно ушел из Совета депутатов

Сын экс-мэра Ленинска-Кузнецкого добровольно сдал депутатский мандат

Общество

В Кузбассе депутат Никита Никитин, сын бывшего главы Ленинска-Кузнецкого Евгения Никитина, досрочно сложил полномочия. Решение приняли 15 октября на заседании Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа — соответствующий документ опубликован под номером 326. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Основанием стало личное заявление Никитина, поданное 12 октября. До ухода из Совета он представлял одномандатный избирательный округ № 5. В официальном постановлении указано, что полномочия прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию. Мандат перестал действовать непосредственно 15 октября — в день принятия решения. Информацию об освобождении кресла направят в территориальную избирательную комиссию Ленинска-Кузнецкого.

Причины добровольного ухода в документе не раскрываются — ни в заявлении, ни в постановлении они не озвучены. Решение подписали заместитель председателя Совета народных депутатов А. А. Яковлев и глава муниципального округа В. П. Мельник. Таким образом, Никитин-младший покинул депутатский корпус без публичных объяснений, оставив округ № 5 без своего представителя.

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