Бастрыкин вмешался в семилетний спор сироты и чиновников в российском регионе

Кемеровские чиновники попали под следствие из-за оставленного без жилья сироты

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Кемерове возбудили уголовное дело после жалобы сироты на чиновников, которые годами игнорируют ее право на бесплатное жилье. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на СК РФ.

Как выяснилось, горожанка с 2017 года числится в списке нуждающихся в квартире. При этом у нее на руках есть вступившее в силу судебное решение, однако жилье женщина так и не получила. Обращения в разные инстанции, по данным Следкома, результатов не принесли: чиновники попросту не спешили исполнять свои обязательства.

Такая бюрократическая стойкость вызвала вопросы у следователей — теперь речь идет уже об уголовном деле. Бастрыкин поручил руководителю кузбасского управления СК Бэликто Базарову доложить о ходе расследования и принятых мерах. Иными словами, ситуация взята на личный контроль главой ведомства. Остается надеяться, что семилетняя эпопея с квартирой наконец сдвинется с мертвой точки.

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