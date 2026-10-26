Тихий враг в тарелке: как свежие яйца и парное молоко отправляют на больничную койку

Яйца, птица и молоко — незаменимые источники ценных витаминов и аминокислот, однако пренебрежение элементарной гигиеной на кухне может превратить полезный обед в источник тяжелой кишечной инфекции, предупредила в беседе с REGIONS диетолог из Красногорска Аделя Мансурова.

Польза этих продуктов неоспорима: яичный белок идеален по аминокислотному составу и содержит витамины A, D, E, K, группы B, а также важные микроэлементы вроде железа и селена. Куриное мясо усваивается значительно легче говядины или свинины, служа строительным материалом для мышц, а молоко снабжает организм легкодоступным кальцием. Тем не менее, как отмечает Аделя Мансурова, аппетитный вид и привычный запах не дают гарантии безопасности: сырые или плохо проготовленные яйца, птица и непастеризованное молоко могут быть заражены сальмонеллой.

Особенно опасна такая инфекция для маленьких детей, чей организм быстро страдает от обезвоживания. Чтобы защитить себя и близких, диетолог настоятельно рекомендует соблюдать базовые правила кухонной безопасности:

Никакой сырости. Забудьте про яйца всмятку и яичницу-глазунью с жидким желтком — блюдо должно проходить полноценную термическую обработку. То же самое касается куриного мяса и молока, которое обязательно должно быть пастеризованным.

Чистота до и после. Перед приготовлением яйца необходимо мыть, а после работы с сырой птицей или скорлупой требуется тщательно с мылом обрабатывать руки.

Раздельное хранение и разделка. На кухне обязательно должны быть отдельные разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов, а всю использованную утварь нужно сразу мыть со специальными средствами.

Эксперт напоминает, что профилактика сальмонеллеза целиком зависит от дисциплины на собственной кухне, где аккуратность и чистые руки важнее любых сложных диет.