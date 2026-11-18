Точка в многолетних спорах: РПЦ разрешила женщинам приходить в храм в брюках при условии соблюдения скромности
Настоятель Панарин: запрет на посещение храма женщинами в брюках неактуален
Русская Православная Церковь официально разъяснила правила дресс-кода для женщин, подтвердив допустимость посещения храмов в брюках при условии соблюдения скромности внешнего вида.
Как сообщает ИА «Кулик», многолетние споры о женской одежде в церковных стенах получили однозначный ответ от священнослужителей. Настоятель челябинского храма Пантелеймона Целителя Владимир Панарин пояснил, что исторический запрет на ношение женщинами мужской одежды был связан с необходимостью противодействия языческим обычаям.
«Некогда, очень давно, христианская церковь следила за тем, чтобы люди не обращались к языческим обычаям, к числу которых относится переодевание в одежду другого пола. Сегодня эта проблема неактуальна, а значит, запрет на брюки для женщин стал бессмысленным», — отметил священнослужитель.
Инициатором широкого обсуждения выступил настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Владислав Береговой, опубликовавший ответы духовенства в своем Telegram-канале. Священники акцентировали внимание на том, что главным критерием остается скромность. Брюки не считаются нарушением церковных канонов, если они не выглядят вызывающе и не привлекают излишнего внимания к внешнему виду прихожанки.