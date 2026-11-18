Как сообщает ИА «Кулик», многолетние споры о женской одежде в церковных стенах получили однозначный ответ от священнослужителей. Настоятель челябинского храма Пантелеймона Целителя Владимир Панарин пояснил, что исторический запрет на ношение женщинами мужской одежды был связан с необходимостью противодействия языческим обычаям.

«Некогда, очень давно, христианская церковь следила за тем, чтобы люди не обращались к языческим обычаям, к числу которых относится переодевание в одежду другого пола. Сегодня эта проблема неактуальна, а значит, запрет на брюки для женщин стал бессмысленным», — отметил священнослужитель.

Инициатором широкого обсуждения выступил настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Владислав Береговой, опубликовавший ответы духовенства в своем Telegram-канале. Священники акцентировали внимание на том, что главным критерием остается скромность. Брюки не считаются нарушением церковных канонов, если они не выглядят вызывающе и не привлекают излишнего внимания к внешнему виду прихожанки.