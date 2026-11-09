Параллельный импорт: минивэн Geely Galaxy V900 продают в РФ без гарантии

Столичный автодилер выставил на продажу первый гибридный минивэн Geely Galaxy V900, доставленный на российский рынок по схеме параллельного импорта. Модель длиной 5360 мм, шириной 1998 мм и высотой 1920 мм оснащена последовательной гибридной силовой установкой, состоящей из двух электромоторов суммарной мощностью 462 л. с. и 1,5-литрового бензинового двигателя, выполняющего исключительно роль генератора для подзарядки аккумулятора. Запас хода на чисто электрической тяге составляет от 220 до 260 км, а при полном баке в гибридном режиме пробег достигает 1220 км. Представленный полноприводный экземпляр в черном кузове получил 18-дюймовые диски, коричневую отделку салона и расширенный комплекс электронных ассистентов, об этом сообщает автопортал Авто Mail.