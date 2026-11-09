Параллельный импорт: минивэн Geely Galaxy V900 продают в РФ без гарантии

Авто Mail: привезли гибридный минивэн Geely Galaxy V900 за 12 млн рублей

Общество

Столичный автодилер выставил на продажу первый гибридный минивэн Geely Galaxy V900, доставленный на российский рынок по схеме параллельного импорта. Модель длиной 5360 мм, шириной 1998 мм и высотой 1920 мм оснащена последовательной гибридной силовой установкой, состоящей из двух электромоторов суммарной мощностью 462 л. с. и 1,5-литрового бензинового двигателя, выполняющего исключительно роль генератора для подзарядки аккумулятора. Запас хода на чисто электрической тяге составляет от 220 до 260 км, а при полном баке в гибридном режиме пробег достигает 1220 км. Представленный полноприводный экземпляр в черном кузове получил 18-дюймовые диски, коричневую отделку салона и расширенный комплекс электронных ассистентов, об этом сообщает автопортал Авто Mail.

Рыночное позиционирование и конкуренты

Стоимость новейшего премиального минивэна в России зафиксирована на отметке 11 990 000 рублей. Автомобильные эксперты отмечают, что выставленный ценник существенно превышает стоимость альтернативных китайских минивэнов, официально представленных на отечественном авторынке.

Специфика обслуживания и гарантийные риски

В отличие от таких конкурентов, как GAC M8 и Voyah Dream, новинка от Geely поставляется не по официальным дилерским каналам. В связи с этим покупатели Galaxy V900 лишены полноценной заводской гарантии и регулярного сервисного сопровождения импортера.

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