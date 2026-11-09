Онкологи впервые показали технологию маркирования мелких опухолей легких

Врачи назвали скрытый симптом развития рака легких за три недели

Общество

В российском онкоцентре впервые журналистам продемонстрировали процедуру преоперационного маркирования мелких опухолей легких размером менее 20 миллиметров. Подобные новообразования часто залегают глубоко в тканях и их невозможно определить визуально или на ощупь во время хирургического вмешательства. Перед операцией пациенту под местной анестезией проводят компьютерную томографию и с помощью специального программного обеспечения выстраивают безопасную траекторию пункционной иглы в обход сосудов и бронхов. Через иглу непосредственно в новообразование вводится маркер — листовидный металлический каркас, служащий точным ориентиром для хирурга, пишет Первый Тульский.

Статистика, тревожные симптомы и методы профилактики

В России ежегодно диагностируют от 50 до 60 тысяч новых случаев рака легких, при этом заболевание часто маскируется под обычную простуду. Онкологи подчеркивают, что кашель, продолжающийся более 3 недель, одышка, кровохарканье, слабость и резкая потеря веса являются прямыми показаниями для срочного обращения к специалисту. В рамках недели профилактики врачи напоминают о регулярной флюорографии (раз в 3 года до 39 лет и ежегодно для лиц старшего возраста). В список ежедневных профилактических мер специалисты включают отказ от курения, физическую активность, сбалансированное питание, регулярную влажную уборку и проветривание помещений, а также своевременное лечение воспалительных заболеваний бронхов.

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