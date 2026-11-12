«Щедрость за чужой счет»: Житель Татарстана украл продукты и раздал их прохожим

В поселке Красный Ключ, расположенном в Нижнекамском районе Татарстана, местный житель совершил хищение продуктов из торговой точки, после чего передал похищенное случайным прохожим. Об этом сообщает mk.ru .

Согласно сведениям правоохранительных органов, подозреваемый 1991 года рождения набрал товары в корзину и покинул магазин, не оплатив покупку. Впоследствии мужчина раздал украденное людям на улице. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Сумма причиненного ущерба составила 4974 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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