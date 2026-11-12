«Щедрость за чужой счет»: Житель Татарстана украл продукты и раздал их прохожим

В Красном Ключе задержали мужчину, раздавшего украденные продукты прохожим

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В поселке Красный Ключ, расположенном в Нижнекамском районе Татарстана, местный житель совершил хищение продуктов из торговой точки, после чего передал похищенное случайным прохожим. Об этом сообщает mk.ru.

Согласно сведениям правоохранительных органов, подозреваемый 1991 года рождения набрал товары в корзину и покинул магазин, не оплатив покупку. Впоследствии мужчина раздал украденное людям на улице. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Сумма причиненного ущерба составила 4974 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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