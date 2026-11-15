Мужчины смотрят кино с едой, а женщины — за домашними делами: результаты исследования

«Дом кино»: 81% мужчин совмещают просмотр фильмов с едой

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Мужчины и женщины по-разному проводят время перед телевизором: одни предпочитают полностью погружаться в сюжет с любимой едой, другие совмещают просмотр фильмов с домашними делами и общением. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители телеканала «Дом кино», представившие результаты исследования зрительских привычек. Согласно опросу, более 81% мужчин смотрят кино во время еды, а 87% женщин параллельно занимаются другими делами.

Для многих мужчин просмотр фильма превращается в отдельный вечерний ритуал. Они заранее готовят ужин или заказывают доставку, чтобы не отвлекаться от экрана, а 74% предпочитают полностью сосредоточиться на происходящем. При этом мужчины втрое чаще женщин требуют абсолютной тишины во время напряженных сцен.

Женщины, согласно исследованию, чаще воспринимают кино как возможность совместить отдых с общением. Каждая третья любит комментировать поступки героев и обсуждать сюжет со второй половинкой прямо во время просмотра. Кроме того, 80% опрошенных женщин признались, что регулярно плачут над трогательными эпизодами, тогда как среди мужчин открыто проявляют подобные эмоции лишь 11%.

Интересные различия обнаружились и в выборе фильмов. На этапе ухаживаний 71% мужчин готовы согласиться практически на любой вариант, предложенный партнершей, однако в семейных парах у 45% возникают споры из-за пульта. Среди пар с большим совместным стажем, по данным исследования, в 76% случаев пультом преимущественно распоряжаются мужчины.

При этом работающий телевизор помогает создавать домашний уют 51% женщин и 31% мужчин. Мужчины чаще переключают каналы в поисках интересного фильма или сериала, хотя половина в итоге возвращается к любимому телеканалу. Женщины, напротив, предпочитают заранее изучать программу передач и ориентироваться на рекомендации.

Результаты отражают ответы участников конкретного исследования и не означают, что такие привычки характерны для всех мужчин и женщин. Данные о количестве опрошенных и методике проведения исследования в опубликованном материале не приводятся.

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