Тьма по графику: Жителей Карелии предупредили об отключениях электроэнергии

В Карелии обнародовали график отключений света на неделю

Общество

Жителей Республики Карелия предупредили о предстоящих временных отключениях электроснабжения в период с 9 по 15 ноября 2026 года. Причиной плановых ограничений станет проведение масштабных ремонтных и профилактических работ на ключевых объектах сетевой инфраструктуры. График отключений был предварительно согласован с местными муниципальными властями. Работы выполняет Прионежская сетевая компания. Об этом сообщает региональное издание «АиФ-Карелия».

Способы информирования жителей

Для минимизации неудобств сетевая организация опубликовала подробный почасовой график отключений по населенным пунктам на своем официальном ресурсе. Жители региона могут уточнить информацию о временных ограничениях по специализированному телефону горячей линии в Петрозаводске: (8 142) 59 13 38.

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