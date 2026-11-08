Тьма по графику: Жителей Карелии предупредили об отключениях электроэнергии
В Карелии обнародовали график отключений света на неделю
Жителей Республики Карелия предупредили о предстоящих временных отключениях электроснабжения в период с 9 по 15 ноября 2026 года. Причиной плановых ограничений станет проведение масштабных ремонтных и профилактических работ на ключевых объектах сетевой инфраструктуры. График отключений был предварительно согласован с местными муниципальными властями. Работы выполняет Прионежская сетевая компания. Об этом сообщает региональное издание «АиФ-Карелия».
Способы информирования жителей
Для минимизации неудобств сетевая организация опубликовала подробный почасовой график отключений по населенным пунктам на своем официальном ресурсе. Жители региона могут уточнить информацию о временных ограничениях по специализированному телефону горячей линии в Петрозаводске: (8 142) 59 13 38.