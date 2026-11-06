«Деньги — не все». Что россияне до 35 ценят помимо зарплаты

Россияне до 35 лет при выборе работодателя ориентируются не только на размер оклада, но и на наполнение социального пакета. Самыми запрошенными бонусами у этой возрастной группы оказались полис ДМС, корпоративное обучение и решение жилищного вопроса. Результатами исследования с «Газетой.Ru» поделилась генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова.

В опросе, проведенном SuperJob совместно с «Ингосстрахом» и «Будь здоров», участвовали 3 тыс. экономически активных граждан. Респонденты могли отметить не более трех позиций. Медицинскую страховку предпочли 51% участников моложе 35 лет, возможность учиться за счет компании — 41%, компенсацию аренды жилья или его предоставление — 29%.

Чучалова обратила внимание, что молодые специалисты оценивают не столько сам факт наличия льготы, сколько ее реальное содержание — например, перечень услуг в медпрограмме или то, кто именно будет вводить новичка в профессию.

«За обещанием развития должны стоять ответы: кто будет помогать новичку, какие проекты ему доверят, чему он научится за первые месяцы и как оценят результат. Доступ к курсам сам по себе эти вопросы не закрывает», — подчеркнула она.

Для переезжающих ради работы особую ценность представляет помощь с жильем. Компенсацию питания и оплату спортзала указали по 20% молодых респондентов, льготные кредиты или ипотеку — 18%, дополнительные дни отпуска — 13%.

Кроме того, Чучалова советует работодателям раскрывать размер зарплаты прямо в объявлении. Отдельное исследование SuperJob показало, что 45% зумеров игнорируют вакансии с доходом «по договоренности», а 36% откликаются на них лишь время от времени.

Ранее сообщалось о том, кто может попросить прибавку к зарплате до конца года.