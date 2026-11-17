В преддверии новогодних праздников жители Подмосковья обратили внимание на появление в онлайн-магазинах елочных шаров с изображениями Богородицы, Спасителя и ликами святых. Настоятель Храма святого князя Владимира в Новогирееве протоиерей Алексей Батаногов в беседе с изданием REGIONS охарактеризовал этот тренд как чисто коммерческую реакцию рынка на потребительский спрос, отметив, что в обществе растет запрос на необычные околорелигиозные подарки, одежду и декор.

По мнению священника, само по себе появление такого шарика на рождественской елке в верующей семье не несет ничего плохого при условии благоговейного отношения к святому образу. Главный риск заключается в том, как именно этот предмет будет использоваться в быту, в какой компании и обстановке он окажется. Отец Алексей напомнил, что религиозная атрибутика сегодня находится в свободном доступе и Церковь не вводит запретов на ее покупку, однако вся моральная ответственность за достойное обращение с изображением лежит исключительно на совести самого человека.

Юридическая оценка: где проходит граница закона

Как пояснил юрист Сергей Измайлов, в российском законодательстве отсутствует прямой запрет на нанесение религиозной символики и ликов святых на светские товары — игрушки, посуду, одежду или сувениры. Само по себе производство и реализация подобной продукции не считаются правонарушением.

Уголовная ответственность по статье 148 УК РФ за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий наступает лишь в том случае, если человек совершает публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу с прямым умыслом оскорбить религиозные чувства верующих. За кощунственное поведение или надругательство над образом предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года. Эксперт рекомендовал покупателям проявлять осмотрительность при использовании подобных предметов в повседневной жизни.