От квартиры в Кишиневе до жизни без собственного жилья: что случилось с состоянием Кашпировского

Психотерапевт рассказывал, что за годы жизни раздал значительную часть накоплений родственникам и другим людям. Об этом пишет KP.RU.

Куда исчезло состояние Кашпировского

В последние годы жизни Анатолий Кашпировский говорил, что практически не владел недвижимостью и не сохранил прежнее состояние. По его словам, значительную часть имущества он передавал другим людям, в том числе детям, а деньги тратил на помощь окружающим. Об этом психотерапевт рассказывал в интервью KP.RU.

Еще до переезда в США Кашпировский передал четырехкомнатную квартиру в Кишиневе. После эмиграции он продолжил отдавать имущество и средства родственникам. Позднее сам психотерапевт связывал потерю значительной части состояния с переездом в Америку, который считал одной из серьезных ошибок в своей жизни.

Квартиры в Москве у Кашпировского не было

Кашпировский также рассказывал, что не имел собственной квартиры в Москве. Вместе с супругой он жил в предоставленном ему жилом помещении, однако собственником недвижимости не являлся.

При этом психотерапевт утверждал, что никогда не ставил целью накопление денег и не стремился заниматься предпринимательством. После ухода с большого телевидения он продолжал выступать, вел социальные сети и размещал записи своих прежних сеансов.

Последние годы жизни

Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. В последние годы он продолжал публичную деятельность, несмотря на то что его финансовое положение заметно отличалось от того, которое могло ассоциироваться с его популярностью в период массовых телевизионных сеансов.