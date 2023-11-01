Сбежавшую от хозяйки лошадь Сметану поймали на трассе в Подмосковье
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На одной из трасс Подмосковья была поймана лошадь по кличке Сметана, которая сбежала от своей хозяйки. О необычном случае рассказали в Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел на Новорижском шоссе. Сотрудники 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) заметили в потоке автомобилей лошадь и помогли ее остановить.
Выяснилось, что животное сбежало от своей хозяйки прямо на трассу. Беглянку вернули домой. Инспекторы ДПС сопроводили ее вместе с хозяйкой до поселка Ильинский.