Третий, девятый, сороковой: священник Ермолин объяснил, почему эти дни так важны

Священник Александр Ермолин разъяснил значение третьего, девятого и сорокового дней после смерти для православных. По его словам, в эти даты в теле и душе происходят определенные изменения, и они особенно важны для скорбящих. Об этом он рассказал на дзен-канале «Торжество православия».

Согласно объяснению священнослужителя, на третий день душа покидает тело, на девятый испускает дух, а на сороковой тело полностью перестает существовать. Эти даты помогают родным постепенно учиться жить по-новому после утраты. В такие дни нужно поминать усопшего не алкоголем, а искренней молитвой — в церкви или перед домашней иконой. Именно молитва облегчает душу родным и открывает путь к спасению душе умершего.

Священники также отметили, что ставить рюмку, накрытую хлебом, перед фотографией усопшего не нужно: эта традиция не имеет отношения к христианству. К язычеству относятся и обычаи класть в гроб еду, деньги или личные вещи, которые «могут понадобиться в загробном мире». По мнению церкви, такие действия не приносят душе ничего, кроме вреда.