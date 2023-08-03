Три человека погибли в жестком ДТП в Дагестане
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
По данным МВД Дагестана, в серьезной аварии на автодороге Ставрополь - Прохладный - Моздок - Кизляр – Крайновка в районе Кизляра погибли три человека.
В ведомстве сообщают, что на указанном участке автомобиль Dodge столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате серьезного столкновения, по предварительным данным, скончался как водитель иномарки, так и оба пассажира, среди которых есть ребенок.
Они умерли еще до приезда медиков. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются подробности инцидента.