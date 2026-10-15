Три метеорных потока и суперлуние: что увидят москвичи в ноябре?

Жители Москвы в ноябре 2026 года смогут наблюдать три метеорных потока и суперлуние. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Первым станет поток Южных Таурид, активность которого продлится с 20 сентября по 20 ноября. Пик ожидается в ночь на 5 ноября. Северные Тауриды достигнут максимума в ночь с 11 на 12 ноября. При благоприятных условиях можно будет увидеть около пяти метеоров в час, а слабый лунный свет не помешает наблюдениям.

Леониды выйдут на пик в ночь с 16 на 17 ноября. Этот поток связан с кометой 55P/Темпеля — Туттля, а скорость метеоров достигает 70 км/с. В идеальных условиях ожидается 10–15 метеоров в час.

Кроме того, 24 ноября произойдет полнолуние, которое будет относиться к суперлуниям. Из-за близости Луны к Земле ее видимый размер будет немного больше обычного. Однако, как отметила Кравченко, термин «суперлуние» не имеет единого официального астрономического определения.