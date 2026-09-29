Москва пережила самую холодную ночь: с мая температура опустилась до +4,8 градуса

Ночь на 29 сентября стала самой холодной в Москве с мая. На метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до +4,8 градуса, следует из данных Гидрометцентра России.

Температура обновила осенний минимум

Предыдущий минимальный показатель с начала осени зафиксировали 9 сентября — тогда температура снизилась до +5,1 градуса.

В число наиболее холодных ночей сентября также вошли 16 сентября с температурой +5,8 градуса, 13 сентября (+7,1), 8 сентября (+7,8) и 19 сентября (+8).

Таким образом, ночь на 29 сентября стала наиболее холодной не только с начала осени, но и за весь период с мая.

Какая погода ожидается зимой

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что зимой в Московском регионе возможна неустойчивая погода. Синоптики прогнозировали чередование периодов похолодания и метелей с оттепелями.