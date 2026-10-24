Три предмета против руминации: упражнение, которое помогает вернуться в реальность

Психолог Екатерина Кольцова рассказала « Абзацу », как избавиться от зацикленности на прошлом. По ее словам, помочь могут бытовые дела и упражнение на концентрацию внимания с тремя предметами. Главное в таких случаях — дать себе небольшую отсрочку.

Кольцова объяснила, что такое застревание называется руминацией. В тяжелых случаях навязчивые размышления существенно ухудшают психологическое состояние человека. Чтобы этого не допустить, психолог советует переключаться на задачи по дому, а затем своевременно возвращать себя к анализу произошедшего и поиску причин. По ее словам, важно сказать себе: сейчас я не буду об этом думать, а когда домою посуду — сяду. После завершения дел нужно осознанно вернуться к событию и ответить на вопрос, что именно хотелось бы изменить.

Психолог подчеркнула: подобная отсрочка и осознанный подход нередко помогают понять, что не все события из прошлого человек способен изменить. При необходимости она посоветовала практику, нацеленную на концентрацию внимания, — для тех, кто любит возвращать себя в реальность через тело. Нужно выделить три предмета, например подушку, стол и пульт, и назвать их цвет, запах и ощущения на ощупь. Подобную технику используют и при панических атаках. Когда удалось вернуться в привычное состояние, желательно встать ногами на пол, немного подышать и успокоиться — это тоже помогает не гонять мысли в голове, заключила Кольцова.