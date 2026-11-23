Электронный больничный могут аннулировать из-за ошибок в оформлении, смены причины нетрудоспособности или выдачи документов по одному случаю в разных медицинских учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Госуслуг.

Поводом для отмены может стать, например, неверно указанное ФИО или неправильные даты болезни. Если данные требуется исправить или изменить причину нетрудоспособности, врачебная комиссия вправе принять решение о выдаче дубликата, а первоначальный документ в таком случае аннулируют. Иногда больничный отменяют без оформления нового.

Нарушение режима лечения или пропуск назначенного приема сами по себе к аннулированию не приводят: в документе делают соответствующую отметку. Если уважительной причины у пациента не было, пособие могут уменьшить.

Статус больничного можно проверить на Госуслугах: нужно открыть раздел «Документы», подраздел «Здоровье» и перейти к списку больничных листов. Пользователи с подтвержденной учетной записью могут получать уведомления об оформлении и оплате больничных. Если документ аннулировали, следует обратиться в выдавшую его медицинскую организацию: там объяснят причину отмены и скажут, нужен ли дубликат.