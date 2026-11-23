С 1 октября по 16 ноября россияне заказывали кукурузные чипсы на 50% чаще, чем с 1 июля по 16 августа. Спрос на готовый попкорн вырос на 41%, на картофельные чипсы — на 40%. Такие данные « Газете.Ru » предоставил сервис доставки «Самокат».

Среди других закусок заметнее всего вырос спрос на арахис с разными вкусами — на 63%, соленые воздушные снеки заказывали на 32% чаще. Среди сладостей сильнее всего прибавила пастила: спрос на нее вырос на 53%, на зефир — на 40%, на халву — на 23%. Ореховые пасты заказывали на 64% чаще.

Отдельно «Самокат» спросил подписчиков своих соцсетей, как они поднимают себе настроение в холодную погоду. 69% участников ответили, что балуют себя вкусной едой, 58% смотрят фильмы или сериалы, а 35% создают уют дома с помощью свечей, пледов и гирлянд.

Из угощений участники чаще всего выбирали горячие напитки, в том числе чай и какао, — их назвал 51% опрошенных. Шоколад, конфеты и мармелад предпочитают 44%, чипсы, сухарики и попкорн — 39%. Каждый четвертый даже в холодную погоду выбирает мороженое или замороженные ягоды. В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что американцы массово скупают генераторы и воду из-за теорий апокалипсиса.