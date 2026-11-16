Кировский районный суд Махачкалы признал двух жительниц Дагестана виновными в продаже новорожденного ребенка. Информацию об этом предоставила прокуратура республики.

Согласно материалам следствия, в 2024 году одна из подсудимых родила девочку в роддоме Махачкалы и передала ее другой женщине. Судом установлено, что передача ребенка была совершена за денежное вознаграждение в сумме 300 тыс. рублей.

Действия обеих женщин квалифицированы по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Судебная инстанция назначила каждой подсудимой наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Исполнение приговора отсрочено до момента достижения детьми осужденных четырнадцатилетнего возраста. Прокуратура намерена оспорить данное судебное решение в установленном порядке в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что в Индии полиция задержала родителей за продажу новорожденного сына.