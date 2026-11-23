Привычка запивать пиццу или бургер сладкой газировкой увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и повышает общую калорийность приема пищи. Об этом « Газете.Ru » рассказал гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия.

По словам врача, строгого запрета на такое сочетание нет: если здоровый человек делает это изредка, серьезных последствий, скорее всего, не возникнет. Опасность связана не с несовместимостью продуктов, а с тем, что газировка дополнительно увеличивает сахарную и калорийную нагрузку и может усиливать дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта.

Каландия отметил, что пицца и бургеры нередко содержат много соли, насыщенных жиров и калорий, а сладкая газировка добавляет быстроусвояемые углеводы, практически не насыщая. В результате человек может получить значительно больше калорий, чем предполагает. При регулярном употреблении сладких напитков повышается риск набора веса, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и кариеса.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что кола не помогает переваривать жирную пищу и не «растворяет» ее: ощущение облегчения после нескольких глотков иногда связано с отрыжкой, однако углекислый газ способен, напротив, усиливать распирание и вздутие. Сочетание большого количества жирной пищи и газированного напитка особенно часто вызывает тяжесть, изжогу и кислую отрыжку у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, функциональной диспепсией и чувствительным кишечником.

Имеет значение и кофеин в коле: у чувствительных людей он может провоцировать сердцебиение, тревожность и мешать засыпанию, особенно при употреблении фастфуда вечером. Кроме того, соленая пища усиливает жажду, поэтому одной порцией сладкого напитка человек часто не ограничивается.

Газировка без сахара снижает калорийность приема пищи и не вызывает такого же подъема глюкозы, однако не делает пиццу или бургер полезнее. У некоторых людей подсластители усиливают вздутие, а кислоты в составе напитка продолжают воздействовать на зубную эмаль.

Каландия посоветовал запивать такую еду обычной водой. Если хочется газировки, разумнее выбрать небольшую порцию и не растягивать ее употребление на несколько часов, поскольку продолжительный контакт сахара и кислот с зубами увеличивает риск повреждения эмали. После напитка можно прополоскать рот водой, а чистить зубы лучше примерно через полчаса.

Ранее сообщалось, как правильно выбрать хорошего психолога.