Трое гидов в Гунибе попались на работе без лицензии: чем это грозит туристам

В Гунибском районе Республики Дагестан по итогам выездной инспекции выявлены нарушения в сфере экскурсионного обслуживания: трое из пяти проверенных специалистов осуществляли свою деятельность без действующей аттестации. Об этом проинформировала пресс-служба регионального Министерства по туризму и народным художественным промыслам.

В отношении нарушителей уполномоченными сотрудниками составлены протоколы об административных правонарушениях. Дополнительно один из гидов привлечен к ответственности за отсутствие обязательной нагрудной идентификационной карточки непосредственно во время проведения маршрута.

Согласно действующим нормативным требованиям, оказывать услуги экскурсовода или гида-переводчика на территории республики имеют право исключительно аттестованные специалисты. В процессе работы они обязаны демонстрировать бейдж, содержащий фотографию, регистрационный номер и QR-код для верификации данных в государственном реестре. Ведомство рекомендует туристам перед началом прогулки требовать предъявления удостоверения и сканировать код для подтверждения легитимности сотрудника, что гарантирует качество услуг и защиту прав отдыхающих.