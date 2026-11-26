В Пензенской области зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной в быту как «мышиная лихорадка». По данным областного клинического центра спецвидов медицинской помощи, на стационарном лечении находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом. Трое из них переведены в реанимационное отделение из-за критического состояния.

Заместитель главного врача учреждения Джамиля Курмаева пояснила, что инкубационный период инфекции составляет от двух до трех недель. Заболевание начинается с резкого повышения температуры тела до 39–40 градусов, сильных головных болей и тошноты. Ключевым отличием от сезонных простуд является отсутствие кашля, насморка и боли в горле. В ряде случаев у пациентов наблюдается временное ухудшение зрения.

На четвертые-пятые сутки состояние может резко осложниться появлением болей в пояснице и животе, а также кровотечений. Наиболее серьезным последствием становится острая почечная недостаточность, характеризующаяся прекращением выделения мочи. Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться за помощью при первых симптомах, так как ранняя терапия значительно повышает шансы на выздоровление.

Специфической вакцины против данного вируса не существует. Основной мерой профилактики остается исключение контактов с грызунами: необходимо своевременно проводить дератизацию, устранять щели в жилых помещениях и использовать средства индивидуальной защиты при уборке подвалов, чердаков или работе на приусадебных участках, чтобы избежать заражения через выделения животных.