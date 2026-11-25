«Город под снегом». 19 машин будут расчищать Королёв до 7 утра
Вся снегоуборочная техника выйдет на дороги Королёва в 3:00
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Филимонова]
Уборка последствий снегопада в Королеве стартовала 24 ноября в 17:00.
Основную снежную массу с города убирали 9 тракторов Минского тракторного завода (МТЗ) с щетками. Техника работала на автодорогах и тротуарах до 21:00.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Филимонова]
После этого на улицы вышли 6 комбинированных дорожных машин (КДМ) и 4 трактора-пескача для обработки дорог пескосолью. Такая обработка предотвращает обледенение, а новый снег тает.
В 3:00 на дороги города выйдет вся снегоуборочная техника и проработает до 7:00 утра.
Маршруты машин охватывают 100% городской территории. Во дворы техника не заезжает — это зона ответственности управляющих компаний.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Филимонова]
Утренняя уборка дорог и тротуаров начнется в 8:00.
Этой ночью со снегопадом борются 6 машин КДМ, 9 тракторов МТЗ с щетками и 4 МТЗ с прицепными пескачами.
Ранее сообщалось о том, что в Подольске на уборку снега вышли 110 рабочих и 64 единицы техники.