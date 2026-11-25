Основную снежную массу с города убирали 9 тракторов Минского тракторного завода (МТЗ) с щетками. Техника работала на автодорогах и тротуарах до 21:00.

Уборка последствий снегопада в Королеве стартовала 24 ноября в 17:00.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Филимонова ]

После этого на улицы вышли 6 комбинированных дорожных машин (КДМ) и 4 трактора-пескача для обработки дорог пескосолью. Такая обработка предотвращает обледенение, а новый снег тает.

В 3:00 на дороги города выйдет вся снегоуборочная техника и проработает до 7:00 утра.

Маршруты машин охватывают 100% городской территории. Во дворы техника не заезжает — это зона ответственности управляющих компаний.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Филимонова ]

Утренняя уборка дорог и тротуаров начнется в 8:00.

Этой ночью со снегопадом борются 6 машин КДМ, 9 тракторов МТЗ с щетками и 4 МТЗ с прицепными пескачами.

Ранее сообщалось о том, что в Подольске на уборку снега вышли 110 рабочих и 64 единицы техники.