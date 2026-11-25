В Республике Крым стартовал прием заявок на разовую паромную переправу легковых автомобилей через Керченский пролив по маршруту в направлении Тамани и в обратную сторону, об этом сообщает Минтранс региона.

Как уточняется в социальных сетях министерства, для оформления обращения водителям нужно перейти на сайт «Решаем Вместе» и выбрать раздел «Транспорт». При заполнении формы требуется указать следующие сведения:

марку и модель транспортного средства;

фамилию, имя и отчество водителя;

контактный номер телефона.

Сроки приема и условия использования заявки

Подать заявку можно до 20:00 24 ноября 2026 года. В ведомстве обратили внимание, что каждое одобренное обращение действует однократно и распространяется строго на одно направление — либо Крым — Тамань, либо Тамань — Крым.