Статистика осенних атак на Москву: как менялось число сбитых БПЛА с сентября

Предпринятая в ночь на понедельник, 16 ноября, попытка атаки украинских беспилотников на Московский регион стала самой масштабной с начала ноября и вошла в число крупнейших за всю осень 2026 года. Как следует из подсчетов агентства РИА Новости на основе данных мэра столицы Сергея Собянина , в период с 17:00 15 ноября до 08:00 16 ноября в направлении Москвы и области следовали около 600 БПЛА .

Основную массу воздушных целей расчеты противовоздушной обороны Минобороны России ликвидировали еще на дальних рубежах, а 191 беспилотник был нейтрализован непосредственно на подлете к столице.

Сравнение с предыдущими осенними атаками на столичный регион

Показатели минувшей ночи превзошли все предыдущие ноябрьские попытки налетов на Московский регион:

В ночь с 2 на 3 ноября в направлении столичного региона летели 493 беспилотника (на подлете к Москве сбили 187 аппаратов);

В ночь с 12 на 13 ноября к Москве и области направлялись 467 БПЛА (144 из них нейтрализовали на подлете).

При этом в масштабах всей осени нынешний налет уступает двум более крупным эпизодам. Так, в ночь на 30 октября в сторону Московского региона следовали 862 беспилотника, из которых 170 уничтожили при приближении к городу. Абсолютным осенним пиком остается атака с вечера 19 до утра 20 сентября, когда силы ПВО Минобороны перехватили 1,6 тысячи дронов, включая 450 аппаратов на подлете к столице.