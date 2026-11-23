За последние тридцать лет климат в российской столице претерпел необратимые изменения: по словам директора Института физики атмосферы РАН, академика Владимира Семенова, среднегодовая температура в Москве уже выросла на 1,5 градуса. Столько же — еще плюс 1,5 градуса — прогнозируется в ближайшей перспективе, что фактически продолжит текущую тенденцию. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Однако дальше климатические сценарии начинают радикально расходиться в зависимости от действий человечества. При агрессивном росте сжигания топлива к концу века температура в столичном регионе может подскочить на восемь градусов, тогда как при реализации умеренных экологических мер рост ограничится пятью градусами.

Климатолог подчеркивает, что самые опасные трансформации происходят далеко за пределами МКАД — на юге России. Через полвека климатическая норма изменится до неузнаваемости: пять самых жарких дней современного московского или южного лета превратятся в изнурительные 45–50 дней экстремального зноя. В Калмыкии и Астраханской области уже фиксируется стремительное опустынивание земель, что ставит под угрозу сельское хозяйство целого макрорегиона. Рост уровня Мирового океана напрямую затронет самый западный форпост страны — Калининградскую область, угрожая прибрежной инфраструктуре. При этом на Кавказе наблюдается обратный процесс: увеличение зимних осадков создаст благоприятные условия для развития горнолыжных курортов, превратив этот фактор в экономический плюс для региона.

Семенов также отметил важный сигнал для городских служб: несмотря на общее сокращение продолжительности зимы, количество экстремальных, сильных снегопадов в Москве останется на прежнем уровне, что потребует от коммунальщиков сохранения готовности к мощным ударам стихии.

Ранее он заявил, что глобальное потепление перепишет лето в Москве и Подмосковье.