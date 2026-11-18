Певец Валерий Меладзе заметно скорректировал финансовые условия для заказчиков частных мероприятий, снизив стоимость своего выступления с €130 тысяч до € 75 тысяч . Как сообщает Telegram-канал Mash, помимо уменьшения гонорара, артист расширил спектр предлагаемых услуг и теперь готов не только петь на корпоративах, но и выступать в роли ведущего мероприятий на украинском языке, пишет Газета.ру.

В настоящее время менеджмент исполнителя ведет активные переговоры о графике выступлений на конец декабря. Потенциальных клиентов заранее уведомляют о том, что певец свободно владеет украинским языком и может провести на нем праздничную программу. При этом в техническом и бытовом райдере сохраняется обязательное требование о предоставлении VIP-входа, а логистика выездов на площадки планируется непосредственно из Москвы.

Возвращение в Россию и недавний инцидент в Алматы

По сведениям источника, с конца лета артист проживает в своем доме на Новой Риге в Подмосковье, однако пока воздерживается от возобновления корпоративной деятельности на территории России. Основной упор в концертной работе делается на заказы в нейтральных государствах, в частности в Казахстане, а также на совместные выступления с украинскими коллегами.

Кроме того, стало известно о неприятном инциденте на недавнем выступлении артиста, которое прошло 4 ноября на площадке Almaty Arena. Во время исполнения композиции Время вышло две зрительницы в кепках и белых футболках устроили потасовку и начали толкать стоявших рядом женщин. Певец прервал концерт и пригрозил уйти со сцены, если порядок в зале не будет восстановлен. По словам очевидцев, зачинщицы конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.