Виноградная улитка Гриша: экзотический моллюск поселился в подмосковной квартире

Семья Пятаковых из Бронниц привезла из Геленджика необычного питомца — виноградную улитку. Моллюска назвали Гришей и поселили в квартире, где раньше пустовал аквариум. Биолог Михаил Круглов в беседе с REGIONS объяснил, каково приходится такому питомцу в домашних условиях.

Семья Пятаковых не то чтобы большая, но веселая и дружная: папа, мама, двое сыновей, а еще собака и два кота. Были и рыбки, но их сгубила неизвестная рыбья болезнь, и пустующий аквариум огорчал младших Пятаковых неимоверно. Поэтому родители не удивились, узнав, что пацаны контрабандой привезли с юга виноградную улитку.

Виноградная улитка — один из самых крупных сухопутных моллюсков Европы. Ее раковина может достигать 4 сантиметров в диаметре, а тело — вытягиваться до 10 сантиметров. Улитка дышит через легкое, а не через жабры, поэтому хорошо чувствует себя в домашних условиях. Братья Пятаковы решили, что их новый жилец — тоже мальчик, и назвали его Гришей.

По словам биолога и преподавателя Михаила Круглова, виноградная улитка может жить в квартире, если создать ей подходящие условия: влажность, температуру и правильное питание. В природе она активна ночью и в дождливую погоду, а днем прячется в раковине. В домашних условиях важно поддерживать влажность и давать ей подходящую пищу: листья салата, капусту, например, яблоко.

В природе виноградная улитка живет во влажных местах: в садах, лесах, на лугах. Питается она листьями, овощами и фруктами. Передвигается с помощью мускулистой ноги, оставляя за собой блестящий след из слизи. Эта слизь помогает ей не пересыхать и защищает от внешних повреждений.

Круглов отметил, что продолжительность жизни виноградной улитки в природе — около 5–7 лет. В неволе при хорошем уходе она может прожить до 10 лет и больше. Главное — не перегревать ее и не допускать пересыхания.