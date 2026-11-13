Труба под землей, вода мимо счетчика: рейд водоканала выявил хищения на ₽154,8 млн

Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» выявили масштабные хищения воды через незаконные врезки: общая сумма к оплате за самовольные подключения превысила ₽154,8 млн. Как отмечают в организации, такую врезку снаружи не видно — труба уходит под землю, и вода течет мимо счетчика, поэтому проверяющие приезжают без предупреждения, чтобы нарушитель не успел замести следы.

Исполняющий обязанности генерального директора предприятия Александр Лазареску назвал несанкционированные врезки прямой угрозой надежности системы: они искажают гидравлический режим сетей, из-за чего падает давление и люди сталкиваются с нехваткой воды вплоть до перебоев. Выездная группа работает по сигналам и данным аналитики: специалисты обследуют участки сетей, проверяют документы, сверяют данные учета с реальным потреблением и с помощью техники находят места незаконных врезок, а затем фиксируют нарушение так, чтобы доказательства имели юридическую силу.

Требования погасить долг уже разосланы нарушителям, и ₽33,9 млн они вернули добровольно. Среди нарушителей — юридические и физические лица, крупные производства, застройщики многоквартирных домов и коттеджных поселков.