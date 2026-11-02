В Госдуме напомнили, кому работодатель обязан сократить рабочий день перед 4 ноября

Во вторник, 3 ноября, многие россияне смогут закончить работу на час раньше обычного: впереди День народного единства, который отмечается 4 ноября. Но что делать, если начальник отказывается отпускать сотрудников раньше, ссылаясь на загруженность или производственную необходимость? В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» ситуацию разъяснила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам парламентария, дополнительный час отдыха перед праздником — не привилегия офисных сотрудников, а гарантия, предусмотренная трудовым законодательством для всех категорий работников.

«Он положен всем без исключения, независимо от того, работает сотрудник в сорокачасовую рабочую неделю, пятидневный рабочий день или посменно», — подчеркнула Бессараб.

Это правило закреплено в статье 95 Трудового кодекса РФ. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Таким образом, 3 ноября рабочее время должно быть сокращено и у сотрудников с обычной пятидневкой, и у тех, кто трудится по сменному графику.

Однако существуют исключения. Например, на непрерывных производствах или отдельных видах работ остановить процесс на час невозможно. В таком случае работодатель не освобождается от обязанности компенсировать дополнительное рабочее время. По статье 95 ТК РФ переработку должны компенсировать дополнительным временем отдыха либо, с согласия сотрудника, оплатить по правилам сверхурочной работы. Первый час сверхурочной работы оплачивается не менее чем в полуторном размере.

«Если работодатель в силу объективных причин, например производственного процесса, который невозможно приостановить, не может отпустить работника именно на час раньше, этот час должен быть компенсирован», — пояснила парламентарий.

Если же производство не относится к непрерывным, а руководство просто не хочет сокращать рабочий день, такая позиция не является законным основанием для отказа. Если работодатель игнорирует право на сокращенный предпраздничный день, сотруднику стоит сначала обратиться к руководству письменно, сославшись на статью 95 ТК РФ. Если нарушение не устраняется, можно направить жалобу в Государственную инспекцию труда, в том числе через сервис «Онлайнинспекция.рф».