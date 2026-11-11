Джо Байдена с женой и сыном забросали пакетами молока после церемонии в Дублине

В Дублине в сторону Джо Байдена и его семьи бросали пакеты с молоком

Общество

Бывший президент США Джо Байден вместе с супругой и сыном оказался в центре инцидента во время посещения Дублина. Когда семья выходила из здания университета, неизвестные начали бросать в сторону ее кортежа пакеты с молоком и другие предметы. Охранникам пришлось использовать зонты, чтобы прикрыть Байдена и его близких. Происшествие случилось 10 ноября, сообщают «Известия». На месте находились сотрудники полиции, которые задержали не менее двух участников акции.

Поводом для визита Байдена в ирландскую столицу стала церемония награждения его сына Хантера. Ему вручили золотую медаль старейшего студенческого общества Дублинского университета за «выдающийся вклад в публичный дискурс». Бывший американский президент приехал поддержать сына и присутствовал на мероприятии вместе с другими членами семьи. Однако после завершения церемонии у здания собрались участники акции, в результате которой в сторону выходившей семьи полетели различные предметы.

По сообщениям СМИ, во время происшествия одного из участников акции также обрызгали перцовым газом. При этом обстоятельства его применения в опубликованной информации не уточняются. Данных о пострадавших среди членов семьи Байдена не приводится. Неизвестно и то, какие именно требования выдвигали участники акции и что стало непосредственной причиной нападения на кортеж. Полиция задержала как минимум двух человек, однако сведения о возможных обвинениях и дальнейших процессуальных действиях пока не опубликованы.

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