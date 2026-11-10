В автосалонах России подскочили цены на ряд популярных китайских моделей

Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у кроссовера GAC M8 — модель прибавила сразу ₽200 тыс. во всех исполнениях, кроме комплектации «Лаунж». Прайсы на GAC S7 поднялись на ₽100–150 тыс., а ценники моделей Aion V и S9 выросли на ₽100 тыс. В свою очередь, бренд Jeland скорректировал стоимость седана J6 в сторону увеличения на ₽49–50 тыс. Кроссовер J7 в версии «Престиж+» (как с передним, так и с полным приводом) стал дороже на ₽50 тыс. Все показатели указаны без учета дилерских акций и спецпредложений.

Параллельно специалисты компании «Росгосстрах» оценили расходы на восстановление машин после ДТП. Среди отечественных авто наименьшая средняя страховая выплата зафиксирована для новой Lada Iskra. В сегменте китайских брендов самым бюджетным в ремонте признан Changan UNI-S, а среди иномарок первенство по доступности обслуживания удерживает Renault Duster.