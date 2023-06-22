Центр развития и поддержки семьи «Росток» получил статус партнера нацпроектов РФ

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова подписала сертификат, в соответствии с которым Центр развития и поддержки семьи «Росток» получает статус партнера нацпроектов РФ.

Организация получила сертификат за реализацию социальных программ, которые вносят вклад в достижение национальных целей и реализацию нацпроектов.

Центр вошел в число финалистов Национальной премии «Наш вклад» по итогам прошлого года. Проект центра «Добрые руки» стал финалистом Международной премии #МыВместе.