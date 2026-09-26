На «УАЗе» начали выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9

Новый Sollers S9 запустили в производство с бензиновым и дизельным моторами

Общество

Группа «Соллерс» запустила производство полноразмерного рамного внедорожника Sollers S9 на площадке «Парка новых технологий» в индустриальном комплексе «УАЗ». Первые автомобили уже собраны по технологии полного цикла. Об этом сообщили «Автоновости дня».

Для выпуска модели компания ввела в эксплуатацию новый прессовый комплекс, а также подготовила отдельные производственные линии для сварки кузовов и финальной сборки. Штампованные кузовные элементы для внедорожника производят на собственной площадке.

Собранные автомобили проходят дополнительные проверки качества и пробеговые испытания. Полученные в ходе этих процедур данные планируют использовать для настройки технологий серийного производства.

Поставки Sollers S9 в дилерскую сеть должны начаться в декабре. Официальный старт продаж намечен на конец текущего года.

Внедорожник будет доступен с бензиновым или дизельным двигателем в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Sollers S9 создан на базе пикапа Sollers ST9 по инициативе группы «Соллерс». Над проектом работали инженеры компании, технологический партнер и специалисты МГТУ имени Баумана.

Представители университета подключились к проекту на финальной стадии. Они занимались разработкой интерьера, оформлением решетки радиатора и определением оптимального места для камеры кругового обзора.

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