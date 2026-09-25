Крупную сумму нашли у пассажирки: чем закончилась история в аэропорту Кольцово

Жительницу Самарской области признали виновной в незаконном перемещении через границу денежных средств на сумму более 10,4 млн рублей. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы и конфисковал всю незаконно перевезенную сумму, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

По данным суда, женщина в августе 2025 года проходила контроль в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге перед вылетом в другую страну транзитом. При этом она не указала в декларации наличные средства, сумма которых составляла около $130,6 тыс.

Следствие установило, что деньги были перемещены через границу с нарушением установленных правил. Суд квалифицировал действия женщины по статье о контрабанде наличных денежных средств.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил обвиняемой один год ограничения свободы. Кроме того, 10 483 000 рублей были обращены в доход государства.