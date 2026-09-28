Россияне стали чаще покупать молочные протеиновые коктейли

Продажи молочных коктейлей в России в первом полугодии 2026 года выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 142,8 млн кг. В денежном выражении рынок увеличился на 90%, достигнув 32,1 млрд рублей, следует из данных аналитической компании NTech, пишет газета « Известия ».

Одним из главных факторов роста стали протеиновые напитки. За январь–июнь их продажи составили 21 млн кг, увеличившись в 415 раз год к году.

Положительную динамику также фиксируют крупные торговые сети. В X5 продажи молочных коктейлей за шесть месяцев выросли на 35%, а продажи молочных протеиновых напитков — более чем в 1,5 раза. В «Магните» продажи молока с добавками за восемь месяцев увеличились в 148 раз, при этом доля протеиновых коктейлей в сегменте современной молочной продукции почти утроилась.

Участники рынка связывают рост с повышенным интересом потребителей к здоровому питанию. По их оценке, при выборе напитков и десертов россияне все чаще учитывают не только вкус и цену, но и содержание белка и другие функциональные свойства. По данным НАФИ, около 80% россиян стараются придерживаться здорового рациона.

Тенденция характерна и для мирового рынка: Grand View Research оценивает его объем в 2025 году в $4,26 млрд и прогнозирует рост до $9,16 млрд к 2033 году.

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