Воздвижение 2026 года: зачем верующие соблюдают строгий пост 27 сентября

Общество

Воздвижение Креста Господня православные верующие ежегодно отмечают 27 сентября. В 2026 году праздник приходится на воскресенье. Дата остается неизменной из года в год.

Праздник посвящен двум событиям. Первое связано с обретением Креста Господня в Иерусалиме в 326 году. По преданию, мать императора Константина Великого Елена организовала поиски святыни. После обнаружения трех крестов определить подлинный помогло чудесное исцеление больной женщины. Позднее крест подняли над собравшимися для поклонения, что и связано с названием праздника.

Второе событие произошло в VII веке. В 628 году византийский император Ираклий вернул Крест в Иерусалим после его пребывания в плену у персов. Во время возвращения святыни также совершался обряд ее воздвижения.

Для православных Воздвижение связано с памятью о крестной жертве Христа и символизирует победу над смертью и грехом. Праздник одновременно имеет торжественный и скорбный характер, поэтому остается постным даже в том случае, если выпадает на воскресенье.

В храмах накануне праздника проходит всенощное бдение, а 27 сентября — праздничная литургия и чин Воздвижения Креста. Верующие могут поклониться святыне, помолиться, исповедаться и причаститься.

В этот день рекомендуется уделить время молитве и посещению храма. При возможности верующие также стараются отказаться от суеты и шумных развлечений. Работать в праздник не запрещается, если это необходимо, однако тяжелый физический труд, ремонт и другие крупные домашние дела традиционно советуют перенести на другое время.

Строгого церковного запрета на уборку, готовку или стирку нет. Если домашние дела необходимы, их можно выполнять. При этом генеральную уборку и другие трудоемкие занятия рекомендуется завершить заранее, чтобы в праздник сосредоточиться на богослужении и молитве.

Специально посещать кладбище на Воздвижение церковь не рекомендует, поскольку день посвящен Кресту Господню, а не поминовению усопших. Для этого существуют специальные дни церковного календаря. При личной необходимости посетить могилу близкого человека запрета нет.

Пост в этот день предполагает отказ от мяса, рыбы, морепродуктов, яиц, молочных продуктов и алкоголя. В рацион можно включать овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, хлеб и выпечку без продуктов животного происхождения, орехи, семечки и мед. Допускается использование растительного масла.

Не стоит воспринимать народные запреты как церковные правила. К традиционным суевериям от

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