Первый в истории LADA: АвтоВАЗ внедрил новую технологию при сборке Azimut

«АвтоВАЗ» впервые использовал лазерную сварку при производстве автомобиля LADA. Об этом сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на данные предприятия. Новую технологию внедрили при сборке серийного кроссовера Lada Azimut.

Лазерная сварка стала одним из ключевых отличий производственного процесса Azimut от прежних моделей марки. Технологию применяют при изготовлении версий автомобиля с панорамной крышей и люком — она используется для соединения элементов в местах, где важна точная геометрия кузова.

Внедрение новой технологии не связано с появлением дополнительной функции для владельцев — речь идет именно об изменении процесса производства кузова. При этом на предприятии не раскрывали все детали применения лазера на конкретных участках конструкции.

Для выпуска Lada Azimut АвтоВАЗ модернизировал производственные мощности: на сварочной линии появилось новое оборудование, были установлены дополнительные роботы, а уровень автоматизации производства вырос.

Из-за размеров кроссовера также потребовалась новая крупная оснастка для штамповки кузовных элементов и изготовления пластиковых деталей. Сам кузов Azimut разработан специалистами АвтоВАЗа, а часть компонентов создавалась совместно с поставщиками.